Dall’Ucraina, l’allenatore dello Sheriff Vernydub: “Putin è una copia di Hitler” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nelle ultime ore Yuriy Vernydub, allenatore dello Sheriff Tiraspol, squadra avversaria dell’Inter alla fase a gironi della Champions League di quest’anno, ha rilasciato alcune dichiarazioni Dall’Ucraina. Il tecnico dei moldavi, di origine ucraina, ha scelto da diversi giorni di arruolarsi per difendere il proprio paese. Vernydub Russia UcrainaVernydub si è espresso così sulla situazione che sta vivendo e in particolare su Vladimir Putin: “Andrà tutto bene, siamo invincibili. Per il momento stiamo formando una brigata di artiglieria. Non so quando andremo sul fronte né dove, ma sono pronto a difendere il Paese. A Zaporozhye ho visto quante persone stanno lasciando l’Ucraina. È un disastro, io ho ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nelle ultime ore Yuriy, allenatoreTiraspol, squadra avversaria dell’Inter alla fase a gironi della Champions League di quest’anno, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il tecnico dei moldavi, di origine ucraina, ha scelto da diversi giorni di arruolarsi per difendere il proprio paese.Russia Ucrainasi è espresso così sulla situazione che sta vivendo e in particolare su Vladimir: “Andrà tutto bene, siamo invincibili. Per il momento stiamo formando una brigata di artiglieria. Non so quando andremo sul fronte né dove, ma sono pronto a difendere il Paese. A Zaporozhye ho visto quante persone stanno lasciando l’Ucraina. È un disastro, io ho ...

