Cybersicurezza e sistema produttivo Nuovi scenari

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono i codici informatici per sferrare attacchi cyber la nuova arma entrata esplicitamente in campo nel conflitto in atto tra Russia e Ucraina. Attacchi in grado di bloccare siti strategici, mezzi di trasporto, infrastrutture di telecomunicazione e di distribuzione dell’energia, banche ecc. È il riflesso del profondo processo di digitalizzazione in atto nelle società contemporanee. La digitalizzazione aumenta il loro livello di vulnerabilità su più fronti (attraverso frodi, ricatti informatici, attacchi terroristici, ecc.). La crescente dipendenza da servizi software e l’aumento di interdipendenza delle catene del valore digitali accrescono i rischi e, contestualmente, l’esigenza di una risposta forte. Obiettivo: aumentare la resilienza in numerosi ambiti quali il controllo del territorio, i sistemi informatici, i sistemi di produzione e distribuzione dell’energia, i sistemi per la ...