Blocco sistema Swift | la lista delle 7 banche colpite e gli effetti

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Con l’attacco all’Ucraina, sferrato il 24 febbraio, la Russia si prepara a ricevere diversi pacchetti di sanzioni economiche e non solo, che gli stati membri dell’Unione europea e della comunità internazionale sono pronte a infliggere: unaarmi sferrate sembra essere quella deldelbancario. Sono 7 lada questa misura, che non riguarderà per ora invece la banca del gas Gazprombank e il più grande gruppo bancario russo Sberbank. Lo scorso weekend, nonostante i dubbi e le paure dei paesi occidentali, in una lettera congiunta, molti Paesi europei allenati della Nato (compresa l’Italia), Stati Uniti, Regno Unito, Canada hanno comunicato l’estromissione di alcunerusse daldi pagamento elettronico ...

Per la Russia 'restrizioni' vuol diredelSWIFT e isolamento commerciale con il resto del mondo. Per gli utenti privati, invece, si traduce in una corsa contro il tempo agli sportelli bancomat per riuscire a prelevare ...Sembra che questi facciano riferimento alla rete dati delCUP e, durante le giornate di pioggia, si rischi di mandare inilcausando problemi non solo alle prenotazioni di ...PORDENONE - Congelato. Senza una data buona per essere ripescato. La brusca accelerazione della guerra tra Russia e Ucraina ha costretto allo stop anche il progetto più ...Dopo le sanzioni alla Russia Vladimir Putin ha necessariamente bisogno di andare alla ricerca di nuove risorse come le criptovalute ...