Biden minaccia Putin | ' Un dittatore | la pagherà' Poi la gaffe | scambia gli ucraini con gli iraniani

Advertising

francobaietti : BIDEN MINACCIA PUTIN E CONFONDE L’UCRAINA CON L’IRAN NEL PRIMO DISCORSO SULL’UNIONE DA PRESIDENTE POSTALE. - BaiettiFranco : BIDEN MINACCIA PUTIN E CONFONDE L’UCRAINA CON L’IRAN NEL PRIMO DISCORSO SULL’UNIONE DA PRESIDENTE POSTALE. - infoitinterno : La minaccia di Biden: “Il dittatore Putin la pagherà cara”. Usa uniti dopo anni di feroci divisioni - scematesfuggite : biden minaccia pesantemente la Russia: 'Se non uscite dall'Ucraina io sbatterò i piedi per terra così forte da dive… - statussquatter : @FlixCaron10 Biden che parla di terza guerra mondiale e minaccia russa -

Ultime Notizie dalla rete : Biden minaccia

, poi, parla così del leader del Cremlino nel suo discorso sullo stato dell'Unione. La storia ha insegnato "la lezione che se i dittatori non pagano il prezzo per la loro aggressione causano ...Nella notte è arrivato anche l'atteso primo discorso sullo Stato dell'Unione di Joe. E in ... 11.02 Ladel ministro degli Esteri russo citato dalla Tass è pesantissima. Lavrov ha ...Sulla stampa americana, a questo tema si fonde il discorso di Biden sullo stato dell’Unione, assente – per ragioni di fuso orario – dai quotidiani europei. (AGI - Agenzia Italia) E Biden, che prova a ...In frazionale rialzo anche i future di Wall Street, mentre il ministro degli Esteri russo ha fatto sapere che Mosca è pronta a trattare. Il gas tocca il massimo oltre 194 euro poi ritraccia. In rally ...