Accordo per un trattato globale sull’inquinamento da plastica

(Adnkronos) – "Capi di Stato, ministri dell'Ambiente e altri rappresentanti di 175 Nazioni hanno approvato una risoluzione storica, all'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unea-5) oggi a Nairobi, per porre fine all'inquinamento da plastica e lavorare ad un Accordo internazionale legalmente vincolante entro il 2024. La risoluzione affronta l'intero ciclo di vita della plastica, compresi produzione, progettazione e smaltimento". Così l'Unep – Programma della Nazioni Unite per l'ambiente annuncia la decisione adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente. "Sullo sfondo delle turbolenze geopolitiche, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente mostra il meglio della cooperazione multilaterale", ha affermato il presidente dell'Unea-5 e ministro norvegese per il Clima e l'Ambiente, Espen Barth Eide .

