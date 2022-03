VIDEO Guerra in Ucraina, Draghi: “Minaccia nucleare russa impone risposta…” (Di martedì 1 marzo 2022) Le parole del premier Mario Draghi durante l'informativadel Governo al Senato sulla Guerra in Ucraina da parte della Russia Leggi su mediagol (Di martedì 1 marzo 2022) Le parole del premier Mariodurante l'informativadel Governo al Senato sullainda parte della Russia

Advertising

chetempochefa : «A sedici anni pensavo che quelli come Putin, che mettono in galera gli oppositori, si chiamassero tiranni. Non c’è… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Agenzia_Ansa : Ucraina, Zelensky: 'Il bombardamento di Kharkiv è un crimine di guerra. Ho chiesto di entrare nell'Ue' #ANSA - FlisiMaura : RT @antonio_race: @PersempreNadia Nessuno giustifica la guerra che non avrà mai ragioni valide ma tutti quelli che sono pro Ucraina devono… - digi_fede : @AntoStel Le consiglio di guardarsi i video, Twitter ne ha diversi, dove mi conta le donne e bambini. Perché altri… -