Usa: in Texas al via le primarie in vista del voto di Midterm (Di martedì 1 marzo 2022) Urne aperte in Texas per le prime elezioni primarie in vista del voto di Midterm dell'8 novembre. Per i repubblicani il favorito è il governatore uscente Greg Abbott, ma il super conservatore dovrà ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Urne aperte inper le prime elezioniindeldidell'8 novembre. Per i repubblicani il favorito è il governatore uscente Greg Abbott, ma il super conservatore dovrà ...

Advertising

ninfasia : Esistono guerre di informazione, guerre vere e proprie, fatte di lacrime e sangue, e guerra alla cultura. Come que… - AlbertoTravers5 : @LilloScara @Musso___ Hanno più diritti i russi sulla Crimea di quanti ne abbiano gli Usa sul Texas, o almeno tanti quanti - paolomas73 : @Svagaia @ITM_archives grande spesa sul mantenimento della deterrence nucleare in un paese dal GDP meno del Texas .… - Efisio31251859 : RT @paradoxMKD: Intanto negli USA, i camion per la libertà superano quota mille, mentre passano per il TEXAS ???? I camionisti statunitensi… - Mr_unknownh : @bourletta @markorusso69 (I was born in Texas, cresciuto in larga parte in Italia ma vivo negli USA già da 15 anni) -