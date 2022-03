Uno scialbo 0-0 nella prima semifinale di Coppa Italia: Milan e Inter ancora deludenti (Di martedì 1 marzo 2022) Uno scialbo 0-0 nell’andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter. Le due squadre hanno confermato il momento di difficoltà, non è un buon periodo per le compagini di Pioli e Inzaghi. La finalista si deciderà nella partita di ritorno. Stefano Pioli si affida alla coppia Giroud-Leao, mentre Inzaghi risponde con Dzeko e Martinez, gli attaccanti nerazzurri non sono stati ancora una volta all’altezza. All’11’ si registra una doppia occasione del Milan, disattenzione della difesa dei nerazzurri, murato Saelemaekers poi ci prova anche Theo Hernandez. Al 26? infortunio di Romagnoli, al suo posto entra Kalulu. L’Inter non ha la forza di reagire, il primo tempo è a favore dei rossoneri che però non riescono a ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 1 marzo 2022) Uno0-0 nell’andata delladitra. Le due squadre hanno confermato il momento di difficoltà, non è un buon periodo per le compagini di Pioli e Inzaghi. La finalista si decideràpartita di ritorno. Stefano Pioli si affida alla coppia Giroud-Leao, mentre Inzaghi risponde con Dzeko e Martinez, gli attaccanti nerazzurri non sono statiuna volta all’altezza. All’11’ si registra una doppia occasione del, disattenzione della difesa dei nerazzurri, murato Saelemaekers poi ci prova anche Theo Hernandez. Al 26? infortunio di Romagnoli, al suo posto entra Kalulu. L’non ha la forza di reagire, il primo tempo è a favore dei rossoneri che però non riescono a ...

Advertising

GiuseppeLepera5 : Due squadre in fase calante, nel momento top della stagione. Due squadre impaurite, senza personalità. Inter irric… - fanpage : La gara d’andata della semifinale di Coppa Italia 2021-2022 tra Milan e Inter si è chiusa con uno scialbo pareggio… - G1926B : Stasera ci sarà uno scialbo 0-0 senza particolari sforzi da ambo i lati per poi giocarsi la qualificazione il ritor… - HyboriaLeague : --> #TwittaHyboriaMinutoperMinuto #HyboriaLeague (giornata 25) #CorinthiaOphir CORINTHIA: 64,0 OPHIR: 65,0 Nien… - vaberaperdire : @ilb4ttista @alessandropzzt @_UmbraWitch @pollodigitale amore non si può sentire veramente di uno scialbo che fa spavento … -