Un Caffè per ripartire, quanti voti Boom di coupon in pochi giorni (Di martedì 1 marzo 2022) Si conclude il contest "Un Caffè per ripartire" che La Nazione e Confcommercio hanno ideato per premiare il Caffè migliore della provincia di Grosseto. L'iniziativa, che ha preso il via a dicembre ed ... Leggi su lanazione (Di martedì 1 marzo 2022) Si conclude il contest "Unper" che La Nazione e Confcommercio hanno ideato per premiare ilmigliore della provincia di Grosseto. L'iniziativa, che ha preso il via a dicembre ed ...

Advertising

perpant : RT @MiyakeEau: “CERTA MITTIMUS,DUM INCERTA PETIMUS. “Perdiamo il certo,mentre corriamo dietro all’incerto.” (Plauto) Non corriamo da nessu… - PattyRossy70 : RT @evavola: Sono in hotel a Madrid. Nessun greenpass per soggiornare, né per cenare . Nel mio Paese non posso nemmeno bere un caffè al bar… - Tony47560189 : RT @evavola: Sono in hotel a Madrid. Nessun greenpass per soggiornare, né per cenare . Nel mio Paese non posso nemmeno bere un caffè al bar… - SabriBenetazzo : RT @evavola: Sono in hotel a Madrid. Nessun greenpass per soggiornare, né per cenare . Nel mio Paese non posso nemmeno bere un caffè al bar… - MrBeRn70 : RT @evavola: Sono in hotel a Madrid. Nessun greenpass per soggiornare, né per cenare . Nel mio Paese non posso nemmeno bere un caffè al bar… -

Ultime Notizie dalla rete : Caffè per Un Caffè per ripartire, quanti voti Boom di coupon in pochi giorni Si conclude il contest "Un caffè per ripartire" che La Nazione e Confcommercio hanno ideato per premiare il caffè migliore della provincia di Grosseto. L'iniziativa, che ha preso il via a dicembre ed è andata avanti fino a ...

Panfé sbarca a Paullo Per quanto riguarda le proposte, imperdibile è la colazione, che fino alle 11 costa soltanto 1: croissant + caffè o cappuccino . Per il fine giornata, invece, uno speciale aperitivo, con drink e ...

Parte a Lecce la raccolta differenziata delle capsule per il caffè LeccePrima Si conclude il contest "Unripartire" che La Nazione e Confcommercio hanno ideatopremiare ilmigliore della provincia di Grosseto. L'iniziativa, che ha preso il via a dicembre ed è andata avanti fino a ...quanto riguarda le proposte, imperdibile è la colazione, che fino alle 11 costa soltanto 1: croissant +o cappuccino .il fine giornata, invece, uno speciale aperitivo, con drink e ...