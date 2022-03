**Ucraina: su invio mezzi militari per risoluzione bipartisan 25 voti contrari e 12 astenuti** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Sono stati 25 i voti contrari al punto 3 della risoluzione bipartisan sul conflitto in Ucraina, ovvero la parte relativa all'invio di mezzi militari a Kiev. Dodici invece gli astenuti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Sono stati 25 ial punto 3 dellasul conflitto in Ucraina, ovvero la parte relativa all'dia Kiev. Dodici invece gli astenuti.

Advertising

LauraGaravini : Appoggio pieno all'Unione Europea.Che sta dimostrando compattezza e fermezza anche in scelte difficili, come l'invi… - ilfoglio_it : L'invio di Starlink da parte di Elon Musk al governo di Kyiv è una ottima notizia per chi resiste contro i russi.… - ladyonorato : @GuidoCrosetto Caro Guido, pare che siamo davvero in pochi a pensarla così. Il gruppo ECR al PE, peraltro, voterà a… - Sara16711842 : RT @marcopalears: Quelli che ritengono sbagliato aiutare l'#Ucraina con l'invio di armi, con cosa credono che gli alleati abbiano rifornito… - psymonic : ?? C’è gente che sta soffiando sul fuoco della guerra fra Russia ed Ucraina . Gente che vede “romantica” la guerra (… -