Ucraina: Mirabelli (Pd), 'Salvini? no lezioni da chi si sentiva meglio a Mosca che in Ue' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Se fossi Salvini non mi avventurerei nell'evocare incontri ufficiali di ex presidenti del consiglio con Vladimir Putin. Non si possono accettare lezioni da chi frequentava l'Hotel Metropol e dichiarava di sentirsi più a casa sua a Mosca che in alcuni Paesi europei”. Così il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Se fossinon mi avventurerei nell'evocare incontri ufficiali di ex presidenti del consiglio con Vladimir Putin. Non si possono accettareda chi frequentava l'Hotel Metropol e dichiarava di sentirsi più a casa sua ache in alcuni Paesi europei”. Così il vice presidente dei senatori del Pd Franco

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Mirabelli (Pd), 'Salvini? no lezioni da chi si sentiva meglio a Mosca che in Ue' - - LivornoPress : Invasione dell'Ucraina, Mirabelli (PD): 'Atto grave, rischio spirale di violenza in Europa' (Video) - LivornoPress : Mirabelli PD: 'parteciperò al presidio fermiamo la guerra' L'attacco russo all'Ucraina: atto grave, lesivo dei prin… -