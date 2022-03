Tumori | a Palermo inviti per gli screening anche ai morti Le scuse dell’Asp che apre un’indagine

(Di martedì 1 marzo 2022)pertumoraliai. L’imbarazzante ‘incidente’ è accaduto alla Azienza sanitaria provinciale di. Che ha apertointerna e si scusa con le famiglie dei defunti per l’imperdonabile svista.perai“Il responsabile dell’Unità operativa semplice ‘Centro gestionale’ ha comunicato che, all’atto dell’invio degli ‘’ ai cittadini a sottoporsi a esami di prevenzione oncologica, per una anomalia delle modalità d’uso del sistema informatico, sono state, purtroppo, trasmesse lettere d’invitoa cittadini, già, deceduti”. È quanto si legge in una nota dell’Azienda ...

