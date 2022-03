Short track, Arianna Fontana tuona: “Ambiente tossico in Nazionale. Dotti mi aveva fatto cadere, 4 anni così non li faccio” (Di martedì 1 marzo 2022) Prosegue senza sosta il lungo botta e risposta tra Arianna Fontana e la FISG. Una polemica cominciata a Pechino e che continua anche fino ad oggi, come dimostrano le parole della valtellinese in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il rapporto tra bicampionessa olimpica dei 500 metri e i massimi rappresentanti della federazione sono ormai ai minimi storici e soprattutto Arianna ha voluto replicare alle critiche che Andrea Gios, numero uno della FISG, aveva fatto nella conferenza stampa di fine Olimpiade: “Hanno detto che non sono una leader e che ho spaccato la Nazionale. Essere sul ghiaccio da 16 anni è un modo di essere leader. Se non mi interessasse della squadra oggi sarei stata zitta”. Fontana parla apertamente dei problemi avuti in ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Prosegue senza sosta il lungo botta e risposta trae la FISG. Una polemica cominciata a Pechino e che continua anche fino ad oggi, come dimostrano le parole della valtellinese in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il rapporto tra bicampionessa olimpica dei 500 metri e i massimi rappresentanti della federazione sono ormai ai minimi storici e soprattuttoha voluto replicare alle critiche che Andrea Gios, numero uno della FISG,nella conferenza stampa di fine Olimpiade: “Hanno detto che non sono una leader e che ho spaccato la. Essere sul ghiaccio da 16è un modo di essere leader. Se non mi interessasse della squadra oggi sarei stata zitta”.parla apertamente dei problemi avuti in ...

