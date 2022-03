Scudetto Napoli, con la Lazio scatta nuova convinzione: i tre numeri per il titolo (Di martedì 1 marzo 2022) Il Napoli è in piena corsa Scudetto, al vittoria con la Lazio ha dimostrato che gli azzurri saranno soffrire e controbattere. Il gol del pareggio di Pedro arrivato al minuto 88 avrebbe distrutto qualsiasi squadra, invece il Napoli si è subito ripreso e nei pochi minuti che mancavano ha sempre dato la sensazione di voler arrivare alla vittoria. A cominciare dal criticato Insigne che in quei minuti è andato a pressare chiunque, con ancora più ferocia di prima. La giocata di Ounas che ha portato al gol di Fabian, è il simbolo di una squadra che voleva crederci ad ogni costo. Ecco perché Gazzetta dello Sport parla di un nuovo Napoli, nato con la Lazio. Eliminato dalle coppe gli azzurri potevano uscirne col morale a pezzi dopo la pesante sconfitta con il Barcellona. “Certo Xavi sta ... Leggi su napolipiu (Di martedì 1 marzo 2022) Ilè in piena corsa, al vittoria con laha dimostrato che gli azzurri saranno soffrire e controbattere. Il gol del pareggio di Pedro arrivato al minuto 88 avrebbe distrutto qualsiasi squadra, invece ilsi è subito ripreso e nei pochi minuti che mancavano ha sempre dato la sensazione di voler arrivare alla vittoria. A cominciare dal criticato Insigne che in quei minuti è andato a pressare chiunque, con ancora più ferocia di prima. La giocata di Ounas che ha portato al gol di Fabian, è il simbolo di una squadra che voleva crederci ad ogni costo. Ecco perché Gazzetta dello Sport parla di un nuovo, nato con la. Eliminato dalle coppe gli azzurri potevano uscirne col morale a pezzi dopo la pesante sconfitta con il Barcellona. “Certo Xavi sta ...

