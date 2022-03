Ricordate Achille Lauro a Pechino Express? Ha partecipato alcuni anni fa (Di martedì 1 marzo 2022) Ricordate quando Achille Lauro ha partecipato come concorrente a Pechino Express? L’abbiamo visto alcuni anni fa e ci ha conquistato. Abbiamo visto Achille Lauro al Festival di Sanremo 2022. Il cantante ha partecipato alla settantaduesima edizione portando il brano Domenica. Sul palco dell’Ariston non poteva passare inosservato, come tutte le sue performance. Nella classifica finale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 1 marzo 2022)quandohacome concorrente a? L’abbiamo vistofa e ci ha conquistato. Abbiamo vistoal Festival di Sanremo 2022. Il cantante haalla settantaduesima edizione portando il brano Domenica. Sul palco dell’Ariston non poteva passare inosservato, come tutte le sue performance. Nella classifica finale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

aldi_arycarla : EQUIPAGGIO: AI POSTI DI COMBATTIMENTO. NON FACCIAMOCI PRENDERE DAL PANICO,FACCIAMOCI TROVARE PRONTI E TWITTIAMO. R… - lullabiesvines : RT @xniallspizzas: Basse aspettative e impenetrabili come Achille, ricordate #jerù - xniallspizzas : Basse aspettative e impenetrabili come Achille, ricordate #jerù - _m3dvsa_ : -Audio Domenica In x @AchilleIDOL è stato 1 porcata ed essendoci anche le Gospel choir =brutta figura paesana. Voi… -