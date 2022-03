(Di martedì 1 marzo 2022) Guido, ospite a L’aria che tira il talk in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino, ha analizzato la situazione della guerra in Ucraina. Le sue preoccupazioni sono quelle di tutti. “Adesso il problema è la reazione che Vladimirpotrà avere di fronte alle risorse militari messe a disposizione dall’Europa. La prima che può avere è quella di spingere il piedemilitare e il potenziale bellico della Russia non è stato ancora utilizzato.ha iniziato questa campagna militare in modo soft, non premendo il piede, il rischio è la distruzione totale dell’Ucraina, come la Siria”. Le parole di, tra i fondatori di FdI, sono state accolte con particolare attenzione durante la trasmissione. Il ‘fino a...

Advertising

DavidPuente : La Cecenia ha annunciato il suo sostegno militare alla Russia per invadere l'Ucraina. Anche la Bielorussia potrebbe… - ilriformista : La #Russia potrebbe spostare nello spazio cibernetico il campo di guerra e l’Italia è preda facile: tutta ‘colpa’ d… - chetempochefa : 'Una resistenza forte da parte dell'Ucraina potrebbe funzionare, dobbiamo sperare che ci sia qualcuno all'interno d… - Umberto65571706 : @Ci1812 @kimiko1361 @LiaCeli Dopo il video in cui Putin ha fatto balbettare il capo dei servizi segreti, purtroppo… - SecolodItalia1 : “Putin potrebbe premere sull’acceleratore”, lo sgomento di Crosetto: fin dove potrebbe spingersi (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin potrebbe

La Stampa

leggi anche Convoglio russo di 60 km invade l'Ucraina: la strategia diper l'assedio di Kiev ... E questoessere un problema serio per i piloti ucraini . Da dove vengono i velivoli che la ...Pure i tedeschi hanno detto che non ci deve essere un fanatismo e sispostare in avanti il phase out. Da noi non ne abbiamo così tante per dire adi stare attento e non tirare troppo ...Secondo gli analisti americani, “il comportamento del presidente russo appare sempre più erratico e irrazionale”. E il potere decisionale a Mosca e in gran parte nelle sue ...il silenzio degli amministratori, in questi giorni, è dovuto essenzialmente al senso di smarrimento e impotenza provati di fronte all’orribile scenario bellico ucraino, propostoci dai vari mezzi di co ...