Primo Appuntamento 6: episodio 8 coppie e streaming (gallery) (Di martedì 1 marzo 2022) L’ottavo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio. Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 8 – 1 marzo 2022 Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Marco e Luisiana Capuano, lui nuotatore 20enne molto sicuro di sé e un po’ narcisista, alla ricerca di una donna bellissima, ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 1 marzo 2022) L’ottavodi2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.2022:8 – 1 marzo 2022 Ad incontrarsi in questosono stati: Marco e Luisiana Capuano, lui nuotatore 20enne molto sicuro di sé e un po’ narcisista, alla ricerca di una donna bellissima, ...

Advertising

LucaBardiani : RT @ACCPI1946: ?? Matteo #Trentin vince #LeSamyn e diventa così il primo italiano di sempre a conquistare il successo nel classico appuntame… - Parabataisheart : @xshawnsmiile Dove to ha portata al primo appuntamento? Foto Italico? ?? - Benna80 : RT @ACCPI1946: ?? Matteo #Trentin vince #LeSamyn e diventa così il primo italiano di sempre a conquistare il successo nel classico appuntame… - lisameyerildra1 : Sto guardando primo appuntamento e bestiale le aspettative che si fanno, io non me ne faccio mai ma neanche andrei… - Fa_fanculo : RT @lansiosoanonimo: 'non credo nell'amore, in questo momento sto bene da sola' PARTECIPA A PRIMO APPUNTAMENTO #primoappuntamento https:/… -