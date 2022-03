Petrolio: prosegue rialzo, Wti a 96,67 dollari al barile (Di martedì 1 marzo 2022) Continua la tendenza al rialzo dei prezzi del Petrolio. Il greggio Wti di riferimento sale dello 0,98% a 96,67 dollari al barile mentre il Brent torna oltre quota 99 dollari a 99,11 dollari al barile(+... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Continua la tendenza aldei prezzi del. Il greggio Wti di riferimento sale dello 0,98% a 96,67almentre il Brent torna oltre quota 99a 99,11al(+...

fisco24_info : Petrolio: prosegue rialzo, Wti a 96,67 dollari al barile: Brent torna sopra 99 dollari. Domani vertice Opec - cjmimun : La guerra tra Russia e Ucrania continua a tenere sottopressione il petrolio che prosegue la giornata in sostenuto r… - Eastasia____ : Mentre prosegue la civilizzazione dell’#Ucraina da parte dei nostri fratelli della #Russia anche l’Eastasia è impeg… - fisco24_info : Borsa: Europa rallenta, gira in calo Milano (-0,2%): Petrolio prosegue la corsa, gas in calo. Euro in calo su dolla… - classcnbc : Prosegue la corsa del petrolio: #Brent a 105$ al barile (+8,8%), #Wti attorno a quota 100$ (+8,7%) -