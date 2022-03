“Non sono una vittima, sono una sopravvissuta”. Le due vite di Sharon Stone (Di martedì 1 marzo 2022) Nella vita di Sharon Stone c’è sicuramente un prima e un dopo: bella, talentuosa, icona sexy degli anni ’90 per via di quella ormai iconica scena delle gambe accavallate in Basic Instinct, nel 2001 tutto ciò che Stone credeva o riteneva importante cambiò drasticamente: un ictus la colpì mettendola a rischio della vita, cosa che lei seppe solo più tardi, quando ormai si era – per fortuna – ripresa completamente o quasi. Ciò che le successe, e che influenzò per forza di cose anche la sua carriera e la sua situazione economica, non poté ovviamente non lasciare strascichi. Sharon Stone oggi ritiene se stessa una persona cambiata, che naturalmente è stata modificata da quello spiacevole episodio, come ha raccontato sia nel suo libro, Il bello di vivere due volte, uscito nel marzo del 2021, che in ... Leggi su robadadonne (Di martedì 1 marzo 2022) Nella vita dic’è sicuramente un prima e un dopo: bella, talentuosa, icona sexy degli anni ’90 per via di quella ormai iconica scena delle gambe accavallate in Basic Instinct, nel 2001 tutto ciò checredeva o riteneva importante cambiò drasticamente: un ictus la colpì mettendola a rischio della vita, cosa che lei seppe solo più tardi, quando ormai si era – per fortuna – ripresa completamente o quasi. Ciò che le successe, e che influenzò per forza di cose anche la sua carriera e la sua situazione economica, non poté ovviamente non lasciare strascichi.oggi ritiene se stessa una persona cambiata, che naturalmente è stata modificata da quello spiacevole episodio, come ha raccontato sia nel suo libro, Il bello di vivere due volte, uscito nel marzo del 2021, che in ...

bobogiac : Angela Merkel inviata speciale per Europa e Nato è la proposta avanzata nei giorni scorsi da @matteorenzi. Queste s… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous ha rivendicato con un tweet un attacco hacker contro le ferrovie bielorusse affermando che 'tut… - borghi_claudio : Ma tutti quelli che oggi corrono a cercare con la lente ogni parola a favore del dialogo con Putin detta da chiunqu… - loscarpa : @claudeger55 @OGiannino @RovereLorenzo Non capisco: le forze armate sono pronte in emergenza sempre. E per i profug… - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: Moreno è un calciatore brasiliano di Futsal della SkyUp Kiev che si era unito agli altri brasiliani dello Shakhtar Donets… -