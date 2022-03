Napoli | aggressione al Cto | paziente si rifiuta di aspettare e picchia vigilantes e infermiere

Advertising

SkyTG24 : #Napoli, paziente aggredisce guardia giurata dell'ospedale: denunciato - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Napoli, paziente aggredisce guardia giurata dell'ospedale: denunciato - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: #Napoli, paziente aggredisce guardia giurata dell'ospedale: denunciato - Roseinfiore : RT @SkyTG24: #Napoli, paziente aggredisce guardia giurata dell'ospedale: denunciato - SkyTG24 : #Napoli, paziente aggredisce guardia giurata dell'ospedale: denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli aggressione

L'esigenza di reagire in modo unanime all'criminale di un Paese che vuole condividere il suo futuro con l'Europa sta portando i ... nelle aree metropolitane di Milano, Roma e. La ...all'Olimpico, Martino: 'Qualcuno voleva venire alle mani..'Un 33enne di Napoli è stato denunciato dai carabinieri per aver aggredito una guardia giurata e un infermiere nel pronto soccorso dell' ospedale Cto. I militari della stazione ...così prima picchia un vigilantes accorso per difendere il medico di turno dall'aggressione, poi frattura la mano ad un infermiere intervenuto. E quindi fugge via. A Napoli continuano le aggressioni: ...