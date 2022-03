Milan: ritiro Ibrahimovic, svelata la decisione sulla data (Di martedì 1 marzo 2022) Goal News Milan, Ibrahimovic ritiro data? Sembra proprio che il periodo d’oro del Milan sia giunto lentamente ma inesorabilmente al termine. Dopo aver perso a gennaio l’ultimo big, Leonardo Bonucci, la società rossonera starebbe preparando l’addio anche di Zlatan Ibrahimovic. Quest’ultimo non avrebbe gradito il progetto della nuova dirigenza e avrebbe quindi deciso di dire basta a fine stagione.? Dopo più di un mese di assenza dal lavoro, l'opzione del giocatore è quella di farsi (forse) giocare per Pioli e per la società. Intanto il Milan è pronto a rimetterlo in campo, come suggeriscono gli ultimi segnali delle condizioni di Ibrahimovic. È una settimana decisiva per vedere se Ibrahimovic tornerà nelle ultime notizie di vederlo di ... Leggi su goalnews (Di martedì 1 marzo 2022) Goal News? Sembra proprio che il periodo d’oro delsia giunto lentamente ma inesorabilmente al termine. Dopo aver perso a gennaio l’ultimo big, Leonardo Bonucci, la società rossonera starebbe preparando l’addio anche di Zlatan. Quest’ultimo non avrebbe gradito il progetto della nuova dirigenza e avrebbe quindi deciso di dire basta a fine stagione.? Dopo più di un mese di assenza dal lavoro, l'opzione del giocatore è quella di farsi (forse) giocare per Pioli e per la società. Intanto ilè pronto a rimetterlo in campo, come suggeriscono gli ultimi segnali delle condizioni di. È una settimana decisiva per vedere setornerà nelle ultime notizie di vederlo di ...

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan in hotel per il ritiro pre Udinese @MilanNewsit - infoitsport : Milan, niente ritiro verso l’Inter. Pioli infatti vuole zero pressioni – Sky - internewsit : Milan, niente ritiro verso l'Inter. Pioli infatti vuole zero pressioni - Sky - - junews24com : Ibrahimovic svela il suo futuro: Milan o ritiro? L’annuncio dell’ex Juve - infoitsport : Ibrahimovic svela il suo futuro: Milan o ritiro? L'annuncio dell'ex Juve -