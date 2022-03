“L’Ultimo bacio” diventa “Nati 80…Amori e non”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 1 marzo 2022) Amori, sentimenti, tradimenti: undici attori in scena per raccontare speranze e passioni di una generazione che ha lasciato il segno. Venerdì 4 marzo alle 21 sul palco del Teatro Charlot di Pellezzano la Compagnia Stabile Delle Arti in “e non”. Lo spettacolo sarà poi in scena al Teatro Bracco di Napoli sabato 5 alle ore 19,30 e domenica 6 alle ore 18,30. In un susseguirsi di situazioni che avvolgono il percorso di quattro coppie di giovani quarantenni, si dispiega la storia che in realtà è una riflessione su una fascia di età che per diversi motivi ha subito e subisce le evoluzioni in negativo del tempo. Caduta di valori, insicurezza, depressioni, segnano passo dopo passo la trama di questa commedia brillante scritta e interpretata da Claudio Tortora, impreziosita da grandi successi di Mina cantati live, che si alternano alle vicende dei ...