Le Samyn 2022 | Emma Norsgaard beffa in volata Chiara Consonni e Vittoria Guazzini

(Di martedì 1 marzo 2022) Al termine dei durissimi 99,4 km previsti dal percorso del Lea trovare laè stata la danese. La giovane della Movistar, ruota veloce che arrivava in Belgio come una delle assolute favorite, trova così la decimain carriera in uno sprint lunghissimo e spettacolare, resistendo al tentativo di rimonta dell’italiana. Corsa durissima sin dal chilometro zero, già nei primi degli 11 settori di pavè previsti dalla corsa il gruppo inizia a scremarsi, l’azione alternata di squadre come Movistar, Trek-Segafredo e poi anche dell’italiana Valcar – Travel & Service crea una selezione continua. Delle 162 partenti, ad arrivare in gruppo nelle fasi salienti della corsa sono meno di 30. La prima a provare un attacco da lontano ...