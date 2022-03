La lettera di scuse di Clarissa a Katia | La Ricciarelli: “Basta con questa commedia” (Di martedì 1 marzo 2022) Clarissa Selassiè scrive una lettera di scuse a Katia Ricciarelli ma il noto soprano non reagisce bene Ieri sera, lunedì L'articolo La lettera di scuse di Clarissa a Katia La Ricciarelli: “Basta con questa commedia” proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di martedì 1 marzo 2022)Selassiè scrive unadima il noto soprano non reagisce bene Ieri sera, lunedì L'articolo LadidiLa: “con” proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

brividi76 : RT @MontegrandeS: Io quando scrivevo una lettera di scuse a mia nonna per non aver finito di mangiare la pasta al forno: #GFvip #fairylu #j… - Anna19747174 : RT @MontegrandeS: Io quando scrivevo una lettera di scuse a mia nonna per non aver finito di mangiare la pasta al forno: #GFvip #fairylu #j… - MostertsMarta : @ClariHaile ma perché non ti fai gli affaracci Tuoi ! Che cavolo te ne frega di Miriana se non per strategia! E poi… - zazoomblog : Katia Ricciarelli riceve la lettera di scuse di Clarissa Selassié ma sbotta: “Mi ha dato della razzista e omofoba!”… - StraNotizie : Katia Ricciarelli riceve la lettera di scuse di Clarissa Selassié, ma sbotta: “Mi ha dato della razzista e omofoba!… -