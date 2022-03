Green pass falsi a 300 euro | tra i 25 indagati anche minori

(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - Occorrevano circa 300per un falsoacquistato in rete, con possibilità di "sconti famiglia" per coloro che acquistavano più certificati. E' uno dei particolari che emerge dalle indagini della polizia di Termini Imerese che hanno portato questa mattina a un maxi blitz in tutta Italia contro un'organizzazione criminale specializzata nel commercio in rete di false certificazioni in grado di superare i normali controlli di verifica. Sono 25 al momento gliin possesso della falsa certificazione. Alcuni di loro sono statiindividuati sul posto di lavoro, tra cui due gestori di un panificio, un ristoratore, un dipendente comunale, un appartenente alle forze dell'ordine. Tra glia cui i ...

In corso in tutta Italia un un maxi blitz ordinato dalla procura di Termini Imerese contro un'organizzazione criminale specializzata nel commercio in rete di green pass falsi in grado di superare i no ...
Indagate 25 persone in tutta Italia: tra queste anche ristoratori, appartenenti alle forze dell'ordine e minorenni ...