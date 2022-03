Eriksen su Euro 2020: “Ricordo tutto, tranne i minuti in cui ero in Paradiso” (Di martedì 1 marzo 2022) Christian Eriksen ha concesso un’intervista ai microfoni di ‘The Lost Minutes’, soffermandosi sull’ultimo particolare periodo della sua carriera. Il trequartista danese, detentore di uno Scudetto conquistato con la maglia dell’Inter e ai comandi di Conte, ha fatto esplicito riferimento a Euro 2020. Dopo l’arresto cardiaco che gli ha cambiato la vita, Eriksen, inoltre ex Tottenham e attualmente al Brentford, si è così espresso pubblicamente: “Quando mi sono risvegliato, ho sentito i medici premere su di me, ho lottato per respirare mentre sentivo le voci dei dottori. Ho pensato subito di essermi rotto la schiena. Posso muovere le gambe? Posso muovere le dita dei piedi? Piccole cose del genere. Ricordo tutto, tranne quei minuti in cui ero in ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Christianha concesso un’intervista ai microfoni di ‘The Lost Minutes’, soffermandosi sull’ultimo particolare periodo della sua carriera. Il trequartista danese, detentore di uno Scudetto conquistato con la maglia dell’Inter e ai comandi di Conte, ha fatto esplicito riferimento a. Dopo l’arresto cardiaco che gli ha cambiato la vita,, inoltre ex Tottenham e attualmente al Brentford, si è così espresso pubblicamente: “Quando mi sono risvegliato, ho sentito i medici premere su di me, ho lottato per respirare mentre sentivo le voci dei dottori. Ho pensato subito di essermi rotto la schiena. Posso muovere le gambe? Posso muovere le dita dei piedi? Piccole cose del genere.queiin cui ero in ...

