Draghi in parlamento | «L’Italia non si volta dall’altra parte»

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Venti di guerra. Impetuosi. È ildi un Paese non belligerante quello che discute e vota sulla guerra in Ucraina. Però non se ne accorgerebbe nessuno a sentire la relazione del premier e i successivi interventi. Uno sprovveduto ignaro ne uscirebbe invece convinto di aver assistito alla seduta che accompagna e approva una dichiarazione di guerra. È BELLICOSO sin dalle prime parole il discorso di Mario: «Molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

marcodimaio : Il parlamento si appresta a fare scelte che fan tremare le coscienze. Ma l'attacco di Putin contro l'Ucraina riport… - pietroraffa : ?? Draghi:'La lotta che appoggiamo oggi, i sacrifici che compiremo domani, sono una difesa dei nostri principi e del… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: La lotta che appoggiamo oggi, i sacrifici che compiremo domani sono una difesa dei nostri princip… - smilypapiking : RT @claudiafusani: Ignazio #Larussa ha appena annunciato voto favorevole di @FratellidItalia alla mozione di tutta la maggioranza. Questa c… - ArturoP66023286 : @Moni5Moni @renato240757 @65_virna Ricordiamoci che Draghi è stato messo da Mattarella e che Mattarella è stato vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi parlamento

Governo

Sul campo, invece, un nuovo allarme arriva da un tweet delucraino, secondo cui unità ... nella sua informativa alle Camere il presidente del consiglio Marioribadisce la solidarietà ...Il decreto messo a punto il giorno prima dal governo riceve a larghissima maggioranza il via libera del. Manon fatica molto per convincere i partiti di maggioranza, ma anche di ...“L’Italia non intende voltarsi dall’altra parte”. Mario Draghi si presenta in Parlamento convinto che l’Unione europea sia ad una “svolta decisiva” della sua storia. Il premier vuole sia chiara la ..."Tollerare una guerra di aggressione vorrebbe dire mettere a rischio la pace e la sicurezza in Europa", dice il premier in Parlamento. Nel suo discorso più politico da quando è a Palazzo Chigi ...