Detto Fatto, Bianca Guaccero scoppia a piangere in diretta, momenti di grande imbarazzo in studio (Di martedì 1 marzo 2022) Una nuova puntata di ‘Detto Fatto’, il programma condotto su Rai 2 da Bianca Guaccero, è andata in onda nella giornata di ieri lunedì 28 febbraio 2022. A differenza delle altre questa è stata una puntata molto particolare nel corso della quale la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime stupendo e allo stesso tempo emozionando tutti i telespettatori. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Bianca Guaccero a Detto Fatto scoppia in lacrime Tra i programmi Rai più amati e seguiti del pomeriggio vi troviamo ‘Detto Fatto’. Stiamo parlando di un programma in grado di garantire leggerezza e spensieratezza e che allo stesso tempo è in grado di portare allegria nelle case di ... Leggi su baritalianews (Di martedì 1 marzo 2022) Una nuova puntata di ‘’, il programma condotto su Rai 2 da, è andata in onda nella giornata di ieri lunedì 28 febbraio 2022. A differenza delle altre questa è stata una puntata molto particolare nel corso della quale la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime stupendo e allo stesso tempo emozionando tutti i telespettatori. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.in lacrime Tra i programmi Rai più amati e seguiti del pomeriggio vi troviamo ‘’. Stiamo parlando di un programma in grado di garantire leggerezza e spensieratezza e che allo stesso tempo è in grado di portare allegria nelle case di ...

Advertising

gabrieligm : Il vice primo ministro dell’Ucraina @FedorovMykhailo ha chiesto via Twitter ad @elonmusk di attivare il collegament… - fanpage : Roberto De Zerbi e il suo staff italiano si trovano ancora in Ucraina, anche dopo che i giocatori brasiliani del cl… - myrtamerlino : Una grande multinazionale che ha fatto profitti per oltre 100 miliardi di dollari, cosa pensa di fare ora? Di licen… - Jane76280957 : @chiaradiluna_ Se non sbaglio l'ha detto anche Sophie: l'ha fatto x preservare Sop perché se avesse tirato dentro S… - bnnrosamaria1 : @chiaradiluna_ Lei deve appoggiare gli autori e don Basciano andava eliminato perché ha detto la Verità e non quell… -