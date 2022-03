Demanio: tempo fino al 19 maggio per la concessione 22 beni (Di martedì 1 marzo 2022) Ville storiche, un palazzo, un teatro, una ex chiesa, ma anche un faro e una ex dogana. Sono alcuni tra i 22 beni di proprietà dello Stato che l'Agenzia del Demanio affida in concessione, per un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Ville storiche, un palazzo, un teatro, una ex chiesa, ma anche un faro e una ex dogana. Sono alcuni tra i 22di proprietà dello Stato che l'Agenzia delaffida in, per un ...

Advertising

fisco24_info : Demanio: tempo fino al 19 maggio per la concessione 22 beni: Ville storiche, un palazzo, un teatro e una ex chiesa - sono_francesca : @jacopogiliberto @commercialista visto? Che tristezza. Anche Nardi, altra storica gioielleria è chiusa da tempo. Il… - LellaRuffato : @EdoardoBuffoni Impresa famigliare con stabilimento al Lido di Volano (FE). Mai sentito vero? Perché non ci viene n… -

Ultime Notizie dalla rete : Demanio tempo Demanio: tempo fino al 19 maggio per la concessione 22 beni ...del Demanio affida in concessione, per un massimo di 50 anni, a privati in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione. Per rispondere ai bandi e presentare un'offerta c'è tempo ...

Varchi al mare, continua la battaglia legale Tempo fa i rappresentanti degli 852 firmatari della petizione presentarono una denuncia nei confronti del Sindaco Alessandro Coppola e del dirigente al Demanio per omissione d'atti d'ufficio. E' ...

Demanio: tempo fino al 19 maggio per la concessione 22 beni - Economia Agenzia ANSA Demanio: tempo fino al 19 maggio per la concessione 22 beni Sono alcuni tra i 22 beni di proprietà dello Stato che l'Agenzia del Demanio affida in concessione ... Per rispondere ai bandi e presentare un'offerta c'è tempo fino alle 12 del 19 maggio 2022.

Palazzo delle Laudi "chiuso" dall’impalcatura Il Demanio si prende i suoi tempi ed ecco perché dico che la questione dovrà comunque essere definita nel più breve tempo possibile per evitare di continuare a rimanere con le mani legate. È ovvio poi ...

...delaffida in concessione, per un massimo di 50 anni, a privati in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione. Per rispondere ai bandi e presentare un'offerta c'è...fa i rappresentanti degli 852 firmatari della petizione presentarono una denuncia nei confronti del Sindaco Alessandro Coppola e del dirigente alper omissione d'atti d'ufficio. E' ...Sono alcuni tra i 22 beni di proprietà dello Stato che l'Agenzia del Demanio affida in concessione ... Per rispondere ai bandi e presentare un'offerta c'è tempo fino alle 12 del 19 maggio 2022.Il Demanio si prende i suoi tempi ed ecco perché dico che la questione dovrà comunque essere definita nel più breve tempo possibile per evitare di continuare a rimanere con le mani legate. È ovvio poi ...