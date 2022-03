Coppa di Francia: Nizza-Versailles, le formazioni ufficiali (Di martedì 1 marzo 2022) Semifinali della Coppa di Francia, scendono in campo questa sera Nizza e Versailles per una sfida tutt’altro che scontata come invece potrebbe apparire sulla carta (di seguito le formazioni ufficiali). I rivieraschi arrivano a questo punto della competizione dopo aver eliminato Choletais e Marsiglia. I rossoneri non raggiungevano la semifinale del torneo dall’edizione 2010/11, quando persero 2-0 contro il Lille. Nella loro storia vantano tre vittorie di questa Coppa nel 1951/52, 1953/54 e 1996/97. L’unica finale persa risale alla stagione 1977/78, quando fu il Nancy ad imporsi per 1-0. Tra le squadre rimaste nell’odierna Coppa di Francia, il Nizza è certamente la candidata principale per la vittoria finale. Sarebbe il ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 1 marzo 2022) Semifinali delladi, scendono in campo questa seraper una sfida tutt’altro che scontata come invece potrebbe apparire sulla carta (di seguito le). I rivieraschi arrivano a questo punto della competizione dopo aver eliminato Choletais e Marsiglia. I rossoneri non raggiungevano la semifinale del torneo dall’edizione 2010/11, quando persero 2-0 contro il Lille. Nella loro storia vantano tre vittorie di questanel 1951/52, 1953/54 e 1996/97. L’unica finale persa risale alla stagione 1977/78, quando fu il Nancy ad imporsi per 1-0. Tra le squadre rimaste nell’odiernadi, ilè certamente la candidata principale per la vittoria finale. Sarebbe il ...

