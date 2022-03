Coingas | il racconto della dirigente Digos in aula

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coingas racconto

LA NAZIONE

... in particolare in relazione alle spese di consulenze che erano lievitate, tanto che i revisori chiesero spiegazioni asugli oggetti degli incarichi. Per quanto riguarda le consulenze del ...... in particolare in relazione alle spese di consulenze che erano lievitate, tanto che i revisori chiesero spiegazioni asugli oggetti degli incarichi. Per quanto riguarda le consulenze del ...Arezzo,1 marzo 2022 - ’Fu una nostra fonte confidenziale a riferirci che c’era qualcosa che non andava nell’amministrazione economica di Coingas’, persona della quale l’allora dirigente della digos, C ...