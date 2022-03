Atletica | Europei lanci Leiria 2022 | 21 azzurri convocati dal dt La Torre

Leggi su sportface

(Di martedì 1 marzo 2022) Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio Laha diramato la lista deiper la Coppa Europa diin programma a, in Portogallo, sabato 12 e domenica 13 marzo. Tra i 21scelti spiccano il pesista Zane Weir quinto classificato a Tokyo, la discobola Daisy Osakue che in qualificazione ha eguagliato il primato italiano (63,66) e la martellista Sara Fantini, di recente diventata la seconda italiana di sempre con 72,61 a Modena. In squadra anche Nick Ponzio, vicino al primato italiano indoor del peso con il 21,53 della scorsa settimana a Torun. Prima convocazione in Nazionale assoluta per Martina Carnevale (peso) e Cecilia Desideri (martello). UOMINI Peso Nicholas James PONZIO Athletic Club 96 Alperia Peso Zane WEIR G.A. Fiamme Gialle/ASD Enterprise ...