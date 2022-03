(Di martedì 1 marzo 2022) L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia segna una svolta decisiva nella storia europea. Negli ultimi decenni, molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa. Che gli orrori che avevano caratterizzato il Novecento fossero mostruosità irripetibili. Che l’integrazione economica e politica che avevamo perseguito con la creazione dell’Unione Europea ci mettesse a riparo dalla violenza. Che le istituzioni multilaterali create dopo la Seconda Guerra Mondiale fossero destinate a proteggerci per sempre. In altre parole, che potessimo dare per scontate le conquiste di pace, sicurezza, benessere che le generazioni che ci hanno preceduto avevano ottenuto con enormi sacrifici. Le immagini che ci arrivano da Kiev, Kharkiv, Maripol e dalle altre città dell’Ucraina in lotta per la libertà dell’Europa segnano la fine di queste illusioni. L’eroica resistenza del ...

ngaetano79 : RT @Linkiesta: Appoggiare il popolo ucraino vuol dire difendere i nostri principi e il nostro futuro, dice #Draghi #RussiaUkraineWar htt… - RobertaLuciani1 : RT @Linkiesta: Appoggiare il popolo ucraino vuol dire difendere i nostri principi e il nostro futuro, dice #Draghi #RussiaUkraineWar htt… - Linkiesta : Appoggiare il popolo ucraino vuol dire difendere i nostri principi e il nostro futuro, dice #Draghi… - cgregorio52 : RT @christianrocca: Appoggiare il popolo ucraino vuol dire difendere i nostri principi e il nostro futuro, dice Draghi - zuggy04 : RT @christianrocca: Appoggiare il popolo ucraino vuol dire difendere i nostri principi e il nostro futuro, dice Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Appoggiare popolo

Siamo disponibili aun sostegno concreto anche se indiretto per assicurare alla popolazione ucraina il diritto legittimo alla difesa da parte delucraino'. Parole che, tuttavia, non ...... come pure di Italia Viva di Paolo Romano , e di Primavera aquilana, Potere ale ... La grande novità è che adVagnoni questa volta sarà anche Marco Massetti , candidato sindaco nel ..."Tristezza è la parola migliore per esprimere il sentimento di questo momento così drammatico per l'Ucraina e per il mondo. Anche Papa Francesco, nel suo appello, ha usato la parola tristezza. Ma da q ...Per farlo, ci siamo messi in contatto con l’associazione che spesso ci appoggia nelle varie missioni umanitarie all’estero, e cioè ‘Time4life’. I loro volontari si trovano adesso a Sighet, nel confine ...