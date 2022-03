Andretti in F1 | le garanzie di Michael | ' Non diluiremo il valore'

(Di martedì 1 marzo 2022) Si sarebbe atteso altra accoglienza, altro benvenuto alla candidatura avanzata presso la FIA per entrare a far parte dal 2024 del mondiale di Formula 1,. Le reazioni a margine dei ...

ha un gran nome ma gli investimenti richiesti in Formula 1 sono di gran lunga superiori ai 200 milioni di iscrizione. Quasi un miliardo di dollari, piuttosto, per essere un team competitivo.... il figlio di Mario, Michael. Lo statunitense, fra i top driver della Formula Cart, arrivò ... Il propulsore, la cui genesi risaliva ormai al 1988, non avrebbe offertosufficienti al ...Si sarebbe atteso altra accoglienza, altro benvenuto alla candidatura avanzata presso la FIA per entrare a far parte dal 2024 del mondiale di Formula 1, Michael Andretti. Le reazioni a margine dei ...la candidatura di Andretti Global deve affrontare ostacoli tutt’altro che semplici. Il primo è la tassa di anti-diluzione di 200 milioni di Dollari che ogni nuovo team deve pagare per entrare nel ...