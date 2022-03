Anastasiia Lenna: l'ex miss Ucraina che esorta su Instagram a combattere l'invasore (ma il fucile è finto) (Di martedì 1 marzo 2022) Ha imbracciato il fucile (anche se non è quello vero) e han esortato alla resistenza contro la Russia. Lo ha fatto con una foto sul suo profilo Instagram, con il quale ha rilanciato la lotta dei suoi connazionali dell’Ucraina. Non... Leggi su europa.today (Di martedì 1 marzo 2022) Ha imbracciato il(anche se non è quello vero) e hanto alla resistenza contro la Russia. Lo ha fatto con una foto sul suo profilo, con il quale ha rilanciato la lotta dei suoi connazionali dell’. Non...

