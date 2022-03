Altrimenti ci arrabbiamo trailer reboot e data di uscita | polemica e critiche sui social | sarà un tributo o un flop annunciato?

MarcoPicicco : RT @Terra2itter: Ho visto il trailer del remake di Altrimenti ci arrabbiamo. Lo definirei “un sequel amatoriale girato da dilettanti”, ma s… - Screenweek : #Altrimenticiarrabbiamo il trailer del reboot, dal 23 marzo al cinema - Terra2itter : Ho visto il trailer del remake di Altrimenti ci arrabbiamo. Lo definirei “un sequel amatoriale girato da dilettanti… - Luca100celleASR : @sircertaldismo Che cazzo centra er western co altrimenti ce arrabbiamo???? Mica è lo chiamavano trinità - CinemApp_Cinema : Altrimenti ci arrabbiamo, il trailer ufficiale del film. Non un remake dell’omonimo film del ’74, ma un omaggio all… -

Ultime Notizie dalla rete : Altrimenti arrabbiamo

Arriva il 23 marzo al cinemaci, il film con Edoardo Pesce ( Christian , Dogman ) e Alessandro Roia ( Diabolik , 1992 ). C'è tanta attesa per la pellicola diretta dagli YouNuts (Antonio Usbergo e Niccolò ...Il tanto atteso (e temuto) momento è arrivato: è stato diffuso il primo trailer del remake di ...ci! , celebre cult del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill . La trama segue lo stesso canovaccio del film di Marcello Fondato ma questa volta al posto dell'iconico duo che ha ...Altrimenti ci arrabbiamo arriverà al cinema il 23 marzo, distribuito da Lucky Red. Diretto dagli YouNuts!, il film vede come protagonisti Edoardo Pesce, Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi e ...La «guerra di Putin è stata premeditata e non provocata. Ha rigettato gli sforzi diplomatici. Ha pensato che l'Occidente e la Nato non avrebbero risposto. Ha pensato che ...