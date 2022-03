Alexa Bliss | “Spero di essere a Raw la prossima volta”

Advertising

TSOWrestling : Alexa Bliss salta lo show di casa a #RAW. La delusione dei fan per l'occasione mancata. #TSOS // #TSOW - SpazioWrestling : WWE: Alexa Bliss commenta la sua assenza a Raw (28 febbraio) #AlexaBliss #WWE #RAW - Andreww_JJ : No Alexa Bliss in Columbus, Ohio. #WWERaw - tayrianaboy : @wallstyleszx noah e alexa bliss -

Ultime Notizie dalla rete : Alexa Bliss

Spazio Wrestling

AJ Styles: 91 Akira Tozawa: 75: 84 Alexander Wolfe: 77 André the Giant: 88 Angel Garza: 79 Angelo Dawkins: 80 Apollo Crews: 81 Ariya Daivari: 70 Asuka: 90 Austin Theory: 80 Batista: 88 ...Il primo Elimination Chamber ha visto le superstar della divisione femminile di Raw darsi battaglia per una chance titolata a WrestleMania. Nonostante la grande prova di Liv Morgan, a ...La puntata della scorsa notte di RAW è andata in scena da Columbus, Ohio, luogo natale di Alexa Bliss la quale, per motivi personali a noi non noti, non è apparsa causando non poca rabbia da parte dei ...After a big build-up to her return at Elimination Chamber, Lilly’s friend hasn’t been on the last two episodes of WWE Raw — even though last night’s was in her hometown. As fans ask questions, Bliss ...