Vostro onore, la serie con Stefano Accorsi è ispirata a una storia vera? Trama e curiosità (Di lunedì 28 febbraio 2022) Partirà questa sera, su Rai 1, la serie Vostro onore, adattamento italiano della serie israeliana Kvodo. Nonostante ciò, la versione italiana si distacca molto sia dall’originale israeliano che dal format statunitense (per questo non si parla di remake). Il protagonista è Stefano Accorsi, che torna in tv per indossare i panni del giudice Vittorio Pagano. Assieme ad Accorsi, recitano in Vostro onore anche il giovane Matteo Oscar Giuggoli, che interpreta il figlio del giudice Pagano, Matteo, e Remo Girone, che invece impersona il Presidente del tribunale di Milano. Sempre nel cast figurano Camilla Semino Favro – che interpreta la giovane avvocatessa Ludovica Renda – Barbara Ronchi e Francesco Collella. Nella versione italiana di ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 28 febbraio 2022) Partirà questa sera, su Rai 1, la, adattamento italiano dellaisraeliana Kvodo. Nonostante ciò, la versione italiana si distacca molto sia dall’originale israeliano che dal format statunitense (per questo non si parla di remake). Il protagonista è, che torna in tv per indossare i panni del giudice Vittorio Pagano. Assieme ad, recitano inanche il giovane Matteo Oscar Giuggoli, che interpreta il figlio del giudice Pagano, Matteo, e Remo Girone, che invece impersona il Presidente del tribunale di Milano. Sempre nel cast figurano Camilla Semino Favro – che interpreta la giovane avvocatessa Ludovica Renda – Barbara Ronchi e Francesco Collella. Nella versione italiana di ...

