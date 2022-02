Uomini e Donne, una nuova corteggiatrice per Stefano: ecco chi è l’affascinante Bianca (Di lunedì 28 febbraio 2022) Uomini e Donne. Stefano oggi ha fatto la combo. Ben due sono le corteggiatrici che sono scese dalla passerella di Maria De Filippi per poterlo conoscere meglio. Il cavaliere sembra essere rimasto impressionato da entrambe, infatti non ha rinunciato a nessuna delle due. Vediamo di conoscere meglio una delle due, l’affascinante signora Bianca. Uomini e Donne: arriva Bianca per Stefano Bianca è una signora che ha origini meridionali, ma che diverse vicissitudini si è ritrovata a vivere in posti diversi rispetto alla propria proveniente. Di poche parole, Bianca preferisce parlare con gli occhi e il suo sguardo intenso. Inoltre, non si sbilancia troppo sui complimenti per Stefano: ammette ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 febbraio 2022)oggi ha fatto la combo. Ben due sono le corteggiatrici che sono scese dalla passerella di Maria De Filippi per poterlo conoscere meglio. Il cavaliere sembra essere rimasto impressionato da entrambe, infatti non ha rinunciato a nessuna delle due. Vediamo di conoscere meglio una delle due,signora: arrivaperè una signora che ha origini meridionali, ma che diverse vicissitudini si è ritrovata a vivere in posti diversi rispetto alla propria proveniente. Di poche parole,preferisce parlare con gli occhi e il suo sguardo intenso. Inoltre, non si sbilancia troppo sui complimenti per: ammette ...

