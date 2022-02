Smart working | cosa cambia dal 1° aprile 2022

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Dal 1°verranno meno le deroghe all’utilizzo dellointrodotte dall’inizio dell’emergenza COVID-19 al fine di incentivare il ricorso al lavoro a distanza e, in questo modo, ridurre il rischio di diffusione del virus. L’effetto principale sarà il ritorno all’obbligo dell’accordo individuale tra azienda e dipendente, quale adempimento preliminare e necessario per ricorrere al lavoro agile. Scomparirà poi la modalità di segnalazione semplificata dei lavoratori inal Ministero del Lavoro, sostituita dalla trasmissione dell’accordo individuale e di altre informazioni concernenti azienda, dipendente e caratteristiche del rapporto. Addio anche alle deroghe previste per lavoratori “fragili” e disabili, mentre nulla cambierà per i dipendenti pubblici, per ...

Advertising

Andreacritico : RT @alfredoferrante: 'Lo #smartworking ai tempi del Covid' è un e-book che raccoglie in ordine cronologico gli articoli scritti su lavoro a… - alfredoferrante : RT @alfredoferrante: 'Lo #smartworking ai tempi del Covid' è un e-book che raccoglie in ordine cronologico gli articoli scritti su lavoro a… - gzarantonello : ??L’enfasi tradizionale posta sui vantaggi in ufficio sta rapidamente diminuendo, anche se la dinamica è ben più com… - Secondowelfare : Secondo @inapp_org in #Italia sono 7,2 milioni i lavoratori che stanno sperimentando lo #SmartWorking. Nelle #PMI m… - Lucio_Arzon : Sto leggendo la sezione #Lavoro da casa a Trieste su -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Sempre l'1 aprile terminerà l'attuale regime disemplificato: per ricorrere allo strumento serviranno accordi singoli tra lavoratori e impresa. Dalla stessa data via anche il Super ...HAI ROBOTICS iswith sportswear giant Anta on a third automated warehouse following the success of two ... as we have shared ambition inwarehousing,' Chen Jiancong, General Manager of ...Green pass marzo 2022: cominciano a emergere alcune date per quanto riguarda il piano di progressivo abbandono del documento ...L'attivazione è inclusa, in più sono compresi Giga illimitati per gli smartphone della famiglia. Come funziona l'offerta.