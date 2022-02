(Di lunedì 28 febbraio 2022)– Proseguono i controlli antismo dei Carabinieri del Comando Provinciale dinelle aree archeologiche a maggiore attrazione turistica della Capitale. Nella giornata di ieri, le mirate attività hanno portato a sanzionare 7 persone, per un ammontare complessivo di 23.500 euro. Nell’area archeologica tra i Fori Imperiali e il Colosseo, i Carabinieri del ComandoPiazza Venezia hanno sorpreso 3 “”, tutti cittadini italiani, residenti ae incensurati, di età compresa tra i 40 e i 70 anni, sorpresi ad esercitare illegittimamente l’attività di promozione turistica e di intermediazione per la vendita di biglietti di ingresso al Colosseo, preventivamente acquistati online. Nei loro confronti sono scattate le sanzioni amministrative previste dal Regolamento di ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, saltafila e venditori abusivi in centro: multe e Daspo urbano - mikalis72 : @Fra1199 @_anamorfosi_ @Fen_church Compra prima i biglietti con il saltafila, dove previsto. Costano un po’ dì più… - Lazio_TV : Elevate sanzioni per circa 4000 euro. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma saltafila

PPN - Prima Pagina News

Nell'area archeologica tra i Fori Imperiali e il Colosseo, i Carabinieri del ComandoPiazza Venezia hanno sorpreso 3 "", tutti cittadini italiani, residenti ae incensurati, di età ...Secondo La scala addirittura un vaccino su cinque in Puglia era andato aitogliendolo a ... mentre era alconvocato da Giorgetti per decidere il piano siderurgico di Acciaierie d'Italia. ...Sanzionati anche quattro venditori ambulanti abusivi. Emesso per tutti l'ordine di allontanamento. Proseguono i controlli antiabusivismo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle aree arch ...Proseguono i controlli antiabusivismo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle aree archeologiche a maggiore attrazione turistica della Capitale. Nella giornata di ieri, le mirate attivit ...