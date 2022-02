Parma | Buffon rinnova fino al 2024 L’annuncio di Krause | «Un orgoglio per noi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente delha annunciato il rinnovo dialNella conferenza stampa odierna, il presidente delKyleha annunciato l’ufficialità del rinnovo di Gianluigi. Il portierone ex Juve ha firmatoale giocherà con i ducalia 46 anni! LE PAROLE – «Ho una grandissima notizia: Gigi hato il suo contrattoal. E’ un grandissimo giocatore, unper noi: Gigi ha una grande passione per il, siamo molto contenti per il suo supporto e il suo impegno». L'articolo proviene da Calcio News 24.