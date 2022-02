Parma, Buffon prolunga contratto fino a 2024 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Parma, 28 feb. (Adnkronos) - Gigi Buffon prolunga il contratto che lo lega al Parma fino al 2024, l'estremo difensore campione del mondo a Germania 2006 giocherà dunque fino a 46 anni. Ad annunciarlo il presidente del club emiliano, Kyle Krause. Buffon aveva un contratto in scadenza nel 2023. “Non ho fatto alcun pensiero al dopo, per me è dispendioso rimanere concentrato solo sul mio lavoro da calciatore e non voglio avere alcun rimpianto o sperperare alcuna energia. Sto ragionando solo da calciatore e farò così fino all'ultimo giorno, poi avrò modo di pensare al resto: le responsabilità sono tante, le sento sulle spalle e ho bisogno delle migliori energie", dice Buffon. “Questa è una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022), 28 feb. (Adnkronos) - Gigiilche lo lega alal, l'estremo difensore campione del mondo a Germania 2006 giocherà dunquea 46 anni. Ad annunciarlo il presidente del club emiliano, Kyle Krause.aveva unin scadenza nel 2023. “Non ho fatto alcun pensiero al dopo, per me è dispendioso rimanere concentrato solo sul mio lavoro da calciatore e non voglio avere alcun rimpianto o sperperare alcuna energia. Sto ragionando solo da calciatore e farò cosìall'ultimo giorno, poi avrò modo di pensare al resto: le responsabilità sono tante, le sento sulle spalle e ho bisogno delle migliori energie", dice. “Questa è una ...

Advertising

FBiasin : #Buffon rinnova con il #Parma fino al 2024. Esordì a 17 anni, giocherà a calcio fino a 46. Beato lui. - DiMarzio : .@1913parmacalcio, #Buffon ha rinnovato fino al 2024 - capuanogio : #Buffon, classe 1978, ha rinnovato il contratto con il #Parma fino al 2024 quando avrà 46 anni. Se arriverà in fo… - gerry67 : Gianluigi Buffon: Former Italy keeper, 44, extends Parma contract - - Godzygodzy : Gianluigi Buffon: Former Italy keeper, 44, extends Parma contract -