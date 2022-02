Oltre ogni compromesso, la scelta impossibile (Di martedì 1 marzo 2022) «Te la ricordi la promessa? Te lo ricordi il bucio di culo che se semo fatti quanno siamo entrati qua dentro? Quando la notte non riuscivamo a dormì perché c’erano quelle guardie de merda come te che dovevano venicce a sgomberà?». A parlare con veemenza è Patrick. E ad aver dimenticato o, forse, rinnegato un passato neanche tanto lontano, è Daniel. Sono due fratelli italiani di genitori camerunesi. Il primo è tra i responsabili del comitato che cerca di gestire … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 marzo 2022) «Te la ricordi la promessa? Te lo ricordi il bucio di culo che se semo fatti quanno siamo entrati qua dentro? Quando la notte non riuscivamo a dormì perché c’erano quelle guardie de merda come te che dovevano venicce a sgomberà?». A parlare con veemenza è Patrick. E ad aver dimenticato o, forse, rinnegato un passato neanche tanto lontano, è Daniel. Sono due fratelli italiani di genitori camerunesi. Il primo è tra i responsabili del comitato che cerca di gestire … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GuidoDeMartini : ?? DRAGHI: “Lo stato di emergenza non verrà prorogato oltre il 31-3-2022”. ?? VEDIAMO cosa verrà revocato dopo questa… - Arypigliate : L'economia crolla e l'oro fa da bene rifugio, le banche crollano e il #bitcoin fa da moneta rifugio. Top ???? Verso l… - AndreaF76955249 : RT @DeerEwan: La gara a voler accogliere i profughi ucraini da parte di chi vorrebbe affondare i barconi di profughi africani, la trovo nau… - FAIRYkooMin : io non riesco minimamente a comprendere come le persone possano amare le storie omegaverse oltre al fatto che non… - noemi_spa : @lol21194926 È un narcisismo creato ad hoc da anni. Il sistema li ha resi esseri speciali e li ha sradicati da ogni… -