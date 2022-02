L' interprete traduce il discorso di Zelensky e scoppia a piangere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : interprete traduce

L'interprete del giornale tedesco Welt è scoppiata in lacrime mentre traduceva il discorso di Volodymyr Zelensky dall'ucraino al tedesco. La sua voce, che durante la traduzione si rompe in un pianto, ...Interprete ucraina scoppia a piangere mentre traduce il discorso del presidente Volodymyr Zelensky per il canale televisivo tedesco Welt. “La Russia è sulla strada del male. Deve perdere la sua voce a ...