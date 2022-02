L’ingresso dell’Ucraina nell’Ue divide gli Stati membri. Borrell: «Per ora non è in agenda» (Di lunedì 28 febbraio 2022) «L’adesione dell’Ucraina nell’Ue nell’immediato non è in agenda». A farlo sapere è l’Alto rappresentante della politica estera Josep Borrell. Poco prima del Consiglio straordinario sulla Difesa, Borrell ha commentato: «Dobbiamo dare una risposta nelle prossime ore, non nei prossimi anni. L’Ucraina ha una chiara prospettiva europea ma ora è il momento di lottare contro un’aggressione». Negli ultimi due giorni gli inviti accorati del presidente ucraino Zelensky ai leader Ue di accogliere nel più breve tempo possibile l’Ucraina nell’Unione sembrava essere stato ascoltato. Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel poche ore fa aveva riferito di una discussione tra gli Stati che sarebbe cominciata «a breve». Poco dopo dallo stesso Michel era arrivato un chiarimento con lo scenario di ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) «L’adesionenell’immediato non è in». A farlo sapere è l’Alto rappresentante della politica estera Josep. Poco prima del Consiglio straordinario sulla Difesa,ha commentato: «Dobbiamo dare una risposta nelle prossime ore, non nei prossimi anni. L’Ucraina ha una chiara prospettiva europea ma ora è il momento di lottare contro un’aggressione». Negli ultimi due giorni gli inviti accorati del presidente ucraino Zelensky ai leader Ue di accogliere nel più breve tempo possibile l’Ucraina nell’Unione sembrava essere stato ascoltato. Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel poche ore fa aveva riferito di una discussione tra gliche sarebbe cominciata «a breve». Poco dopo dallo stesso Michel era arrivato un chiarimento con lo scenario di ...

