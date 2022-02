Italia - Libano: gen. Del Col lascia UNIFIL a collega spagnolo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si è svolta oggi nel sud del Libano l'attesa cerimonia per l'avvicendamento ai vertici di UNIFIL, la missione ONU schierata a ridosso della Linea Blu di demarcazione tra Libano e Israele: il generale ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si è svolta oggi nel sud dell'attesa cerimonia per l'avvicendamento ai vertici di, la missione ONU schierata a ridosso della Linea Blu di demarcazione trae Israele: il generale ...

Advertising

MinisteroDifesa : Trasportati in #Libano, a bordo di un C-130 della 46^ B.A. dell'@ItalianAirForce, i primi 2.000 litri di carbo-lubr… - iconanews : Italia-Libano: gen. Del Col lascia UNIFIL a collega spagnolo - Luxgraph : Italia-Libano: gen. Del Col lascia UNIFIL a collega spagnolo - giorgiolecis : Missione ONU in Libano, Sottosegretario Pucciarelli cambio comando UNIFIL tra Italia e Spagna segna continuità impe… - DifesaAres : Missione ONU in Libano, Sottosegretario Pucciarelli: cambio comando UNIFIL tra Italia e Spagna segn......[prosegue… -