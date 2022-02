Inter, Inzaghi: «Sarà una battaglia. Importante fare gol in trasferta» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista della sfida di domani contro il Milan di Coppa Italia Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista della sfida di domani contro il Milan di Coppa Italia. Le sue parole: DERBY – «Sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull’altro, ma anche una partita in cui faranno la differenza le motivazioni e gli aspetti mentali. Per Milano Sarà una bellissima vetrina, ma il nostro focus deve chiaramente essere sul campo e sulla prestazione» GOL trasferta – «Naturalmente sarebbe molto Importante fare un gol in trasferta. Dobbiamo giocare partita per partita cercando di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista della sfida di domani contro il Milan di Coppa Italia Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista della sfida di domani contro il Milan di Coppa Italia. Le sue parole: DERBY – «unadove ognuno cercherà di prevalere sull’altro, ma anche una partita in cui faranno la differenza le motivazioni e gli aspetti mentali. Per Milanouna bellissima vetrina, ma il nostro focus deve chiaramente essere sul campo e sulla prestazione» GOL– «Naturalmente sarebbe moltoun gol in. Dobbiamo giocare partita per partita cercando di ...

