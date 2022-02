Guerra Ucraina-Russia: ecco un segno di luce inaspettato tra le Chiese (Di lunedì 28 febbraio 2022) Di fronte al male senza ragione si verifica qualcosa che fa ben sperare. Nel bel mezzo della Guerra potrebbe succedere qualcosa che unirebbe le due realtà lontane da anni per le loro posizioni, e paradossalmente legate proprio alla terra in cui avviene il male. Le diverse prese di posizione e notizie che si stanno susseguendo fanno L'articolo proviene da La luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 28 febbraio 2022) Di fronte al male senza ragione si verifica qualcosa che fa ben sperare. Nel bel mezzo dellapotrebbe succedere qualcosa che unirebbe le due realtà lontane da anni per le loro posizioni, e paradossalmente legate proprio alla terra in cui avviene il male. Le diverse prese di posizione e notizie che si stanno susseguendo fanno L'articolo proviene da Ladi Maria.

