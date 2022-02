Guerra Russia-Ucraina, code davanti ai pochi supermercati rimasti aperti a Kiev. In strada si fa lo slalom per evitare le barricate (Di lunedì 28 febbraio 2022) Kiev si è svegliata sotto un sole battente e una relativa tranquillità dettata dall’inizio dei negoziati tra Ucraina e Russia. I cittadini rimasti ne hanno approfittato per andare nei pochi supermercati rimasti aperti per fare le scorte, dove si sono formate lunghe code. La città però si prepara per un’altra offensiva russa: nelle strade si vedono barricate che costringono le poche auto in circolazione allo slalom. “Chi è rimasto si prepara perché la sensazione è che possa essere uno degli ultimi giorni di quiete relativa. Dalle 7.30 non ci sono più state sirene e tutto è tranquillo in città. I russi dicono che i civili possono lasciare Kiev, mentre gli ucraini hanno contrattaccato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022)si è svegliata sotto un sole battente e una relativa tranquillità dettata dall’inizio dei negoziati tra. I cittadinine hanno approfittato per andare neiper fare le scorte, dove si sono formate lunghe. La città però si prepara per un’altra offensiva russa: nelle strade si vedonoche costringono le poche auto in circolazione allo. “Chi è rimasto si prepara perché la sensazione è che possa essere uno degli ultimi giorni di quiete relativa. Dalle 7.30 non ci sono più state sirene e tutto è tranquillo in città. I russi dicono che i civili possono lasciare, mentre gli ucraini hanno contrattaccato ...

